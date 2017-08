Im exklusiven Experteninterview erklärt Volker Watzke, EU Medical Devices Sector Manager, Domino Printing Sciences, wie Betreiber ihr Track & Trace-Projekt auch jetzt noch fristgerecht umsetzen können.

Pharma+Food: Betreiber, die ihr Serialisierungs-Projekt noch rechtzeitig bis zum Februar 2019 zum Abschluss bringen wollen, müssen sich sputen. Um also von Anfang an durchstarten zu können - welche Fragestellungen könnte ein Betreiber vielleicht schon klären, bevor er den Lösungsanbieter seines Vertrauens kontaktiert? Volker Watzke: In der Tat scheint die Zeitspanne noch ausreichend zu sein. Generell gilt, dass eine Vielzahl von Projekten im pharmazeutischen Umfeld innerhalb von 18 Monaten umsetzbar ist. Dies hält allerdings bei näherer Betrachtung nicht stand, da viele Parameter Einfluss auf den Erfolg der Umsetzung von Serialisierungs-Projekten haben. Das liegt vor allem an dem Umfang des Projekts und der Auslastung der meisten Integratoren. Eine gute Vorbereitung ist in jedem Fall der Schlüssel zum Erfolg. Darin sollten Verantwortlichkeiten und Budgets, aber auch Möglichkeiten und Gefahren erörtert werden. Richtig ist: die Umsetzung kostet Geld. Daher wäre es sehr ärgerlich, wenn nur halbfertige und nicht zu Ende gedachte Lösungen den nachhaltigen ...

