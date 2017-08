Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siltronic nach einem vom japanischen Branchenkollegen Sumco angekündigten Kapazitätenaufbau auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Selbst in dem Falle, dass alle anderen Waferhersteller ihre Kapazitäten ähnlich ausweiteten, rechne er in der Branche weiterhin mit Lieferengpässen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer Studie vom Donnerstag. Bei Siltronic glaube er daher weiter an ein Volumenwachstum bei nachhaltig hohen Preisen und verbesserten Margen./tih/gl Datum der Analyse: 24.08.2017

