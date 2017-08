DAX - Nächster Ausbruchsversuch gescheitert (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts / Aufwärts Rückblick: Der DAX entwickelt aktuell ein Konsolidierungsdreieck unterhalb der massiven Widerstände bei 12.300 und 12.330 Punkten. Von dessen Oberseite war der Index am Dienstag nach unten abgeprallt. Im gestrigen Handel setzte sich diese Abwärtsbewegung fort und drückte den Index an die Unterstützung bei 12.175 Punkten. Bislang konnte die Marke verteidigt werden und sich die Käuferseite damit die Chancen auf einen weiteren Anstieg in Richtung 12.300 Punkte bewahren. Ob das Dreieck jedoch noch Oben hin durchbrochen werden kann, ist aktuell weiter fraglich. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr): Fällt der Index in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...