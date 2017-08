STUTTGART/RASTATT (dpa-AFX) - Die Bahn muss aus Sicht von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nach der Panne an der Rheintaltrasse ihr Krisenmanagement deutlich verbessern. Sie müsse schneller reagieren, sagte Hermann im SWR Radio am Donnerstag. Das gelte vor allem für die holprige Information der Fahrgäste. Dies habe sich aber inzwischen gebessert. Über die Kommuniaktion zwischen seinem Ministerium und dem Konzern könne er sich hingegen nicht beklagen. Man sei wegen des Ersatzverkehrs immer in Kontakt gewesen, sagte der Grünen-Politiker dem Sender.

Als weitere Konsequenz müsse die Bahn Krisenszenarien entwickeln. Dazu gehöre, dass man bei Bauarbeiten an Hauptachsen nicht potenzielle Ausweichstrecken ebenfalls saniere, sagte er mit Blick auf eine Sperrung auf der Gäubahn, einer möglichen Alternativroute zur Trasse im Rheintal. Das solche Überlegungen nicht zum Repertoire der Bahn gehörten, halte er für einen gravierenden Fehler.

Zu den Gründen der Panne an der Tunnelbaustelle bei Rastatt sagte der Minister, offenbar hätten sich Bauteile für die Tunnelwand verschoben. Infolgedessen seien Wasser und Material eingedrungen und die Gleise hätten sich abgesenkt. Wie das geschehen konnte, hätten ihm die Experten auch nicht sagen können, sagte der Minister, der am Mittwoch die Baustelle besichtigt hatte./jug/DP/fbr

AXC0057 2017-08-24/08:57