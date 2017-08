CTS Eventim AG & Co. KGaA: CTS EVENTIM steigert Umsatz und EBITDA im ersten Halbjahr mit Rekordergebnis im Ticketing-Geschäft

PRESSEMITTEILUNG

CTS EVENTIM steigert Umsatz und EBITDA im ersten Halbjahr mit Rekordergebnis im Ticketing-Geschäft

* Umsatz wächst um 16,0 Prozent auf 489,0 Mio. Euro * Normalisiertes EBITDA steigt um 3,4 Prozent auf 84,2 Mio. Euro * Ticketing-Segment mit beschleunigtem Wachstum im zweiten Quartal * Akquisitionen und Aufbau neuer Festivalmarken verbreitern Erlösbasis im Live Entertainment-Geschäft

München, 24. August 2017. CTS EVENTIM, einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, erzielte dank eines florierenden Ticketing-Geschäfts im ersten Halbjahr 2017 Wachstum bei Umsatz und normalisiertem EBITDA. Der Konzernumsatz verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,0 Prozent auf 489,0 Mio. Euro (Vorjahr: 421,8 Mio. Euro). Hierzu trugen sowohl das Ticketing- als auch das Live Entertainment-Geschäft bei. Das normalisierte Konzern-EBITDA erhöhte sich dank eines starken Ticketing-Geschäfts - insbesondere im Onlinebereich - um 3,4 Prozent auf 84,2 Mio. Euro (Vorjahr: 81,4 Mio. Euro).

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, kommentierte: "CTS EVENTIM blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Zum Wachstum hat insbesondere der Ausbau unserer digitalen und internationalen Aktivitäten beigetragen. Auf dieser Grundlage haben wir weltweit erstmals mehr als 20 Millionen Tickets allein über Onlinekanäle verkauft."

Das Segment Ticketing verzeichnete sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis zweistellige Wachstumsraten. Während der Umsatz um 10,2 Prozent auf 177,8 Mio. Euro stieg (Vorjahr: 161,3 Mio. Euro), erhöhte sich das normalisierte EBITDA um 13,8 Prozent auf 65,6 Mio. Euro (Vorjahr: 57,6 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahr wuchsen im zweiten Quartal 2017 sowohl Umsatz als auch normalisiertes EBITDA stärker als im ersten.

Ein wichtiger Wachstumstreiber war der anhaltende Trend zum Online-Ticketing. Weltweit verkaufte CTS EVENTIM über digitale und mobile Vertriebskanäle 20,4 Mio. Tickets - ein Plus von 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (18,1 Mio.). Hieran hatten sowohl das Wachstum in den Stammmärkten als auch die Expansion in Südamerika und Skandinavien maßgeblichen Anteil.

Im Segment Live Entertainment stieg der Umsatz um 20,7 Prozent auf 316,0 Mio. Euro (Vorjahr: 261,9 Mio. Euro). Hierzu trugen insbesondere die Mehrheitsübernahme des Veranstalters FKP Scorpio, weitere Zukäufe sowie eine höhere Zahl publikumsstarker Tourneen und Events bei. Das EBITDA verringerte sich um 21,8 Prozent auf 18,6 Mio. Euro (Vorjahr: 23,8 Mio. Euro). Zu vorübergehenden Ergebnisbelastungen führten zum einen Investitionen in den Aufbau neuer Festivalmarken, zum anderen höhere Vorlaufkosten für Veranstaltungen, die erst im zweiten Halbjahr stattfinden.

Insbesondere im Segment Live Entertainment hat CTS EVENTIM sein Produktportfolio im laufenden Geschäftsjahr erweitert. Gleichzeitig hat das Unternehmen weiter in den Ausbau seiner digitalen Geschäfte investiert, beispielsweise in den Bereichen E-Commerce und Big Data.

Klaus-Peter Schulenberg ergänzte: "Wir wollen unsere Wachstumsstrategie fortsetzen und CTS EVENTIM digitaler und internationaler machen. Dazu gehören weiterhin organische und akquisitorische Initiativen. Für das Gesamtjahr rechnen wir mit einem höheren Umsatz und einem höheren Ergebnis als 2016."

Der Halbjahresbericht steht mit Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf www.eventim.de zur Verfügung.

Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Über Systeme des Unternehmens werden jährlich mehr als 150 Millionen Eintrittskarten für mehr als 200.000 Veranstaltungen vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2016 erwirtschafteten 2.384 Mitarbeiter in 25 Ländern einen Umsatz von 830 Millionen Euro.

Für weitere Informationen:

Corporate Communications: Christian Steinhof Leiter Unternehmenskommunikation Tel.: +49.40.380788.7299 christian.steinhof@eventim.de Investor Relations: Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

Tel.: +49.421.3666.270 marco.haeckermann@eventim.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA Rablstr. 26 81669 München Deutschland Telefon: 0421/ 3666-233 Fax: 0421/ 3666-290

E-Mail: tatjana.wilhelm@eventim.de

Internet: www.eventim.de ISIN: DE0005470306 WKN: 547030 Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

