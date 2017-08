Coreo kauft Cash & Carry Markt in Bruchsal

Frankfurt am Main - 24. August 2017 - Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6) erwirbt eine weitere Gewerbeliegenschaft in Baden-Württemberg. Das Objekt mit ca. 6.300 m² Mietfläche ist vollständig an Deutschlands führendes Großhandelsunternehmen METRO Cash & Carry (METRO GASTRO) vermietet. Der Kaufpreis von gut 3,9 Mio. Euro wird aus Fremd- und Eigenkapital finanziert.

Die Liegenschaft befindet sich westlich der Stadt Bruchsal in der zentral gelegenen Fachmarktagglomeration "An der Autobahn" direkt an der gut frequentierten Kammerforststraße. In direkter Nachbarschaft befindet sich das gleichnamige Fachmarktzentrum Bruchsal sowie frequentierte Einzelhändler wie z. B. Media Markt und Bauhaus. Über den Cash & Carry Service hinaus beliefert METRO Kunden in einem überregionalen Liefergebiet von bis zu 30 Minuten Fahrzeit, welches rund 1,4 Mio. Einwohner umfasst. Für den Hauptmieter METRO bietet die Lage damit optimale und nachhaltige Voraussetzungen für den Einzelhandel vor Ort sowie eine überregionale Belieferung von Kunden im Sinne eines Cash & Carry Lieferdepots. Bruchsal ist somit der Hauptversorger für Gewerbekunden in der Region. METRO hat in den letzten Jahren mehrfach selbst im sechsstelligen Eurobereich in die Liegenschaft investiert.

Coreo beabsichtigt, das Objekt mittel- bis langfristig zu halten und geht davon aus, dass der Mieter längerfristig im Objekt verbleiben wird. Die Immobilie verfügt aber auch über eine sehr gute Drittverwendungsfähigkeit. Bei einer Neuvermietung rechnen wir in diesem Teil Baden-Württembergs mit kurzen Leerstandzeiten und einem Mietniveau, das das heutige sogar überschreiten kann.

Über die Coreo AG Mit der Wandlung zur Coreo AG richtet sich die aus dem TechnologieBeteiligungsunternehmen Nanostart AG hervorgegangene Gesellschaft strategisch neu aus. Ziel ist der Aufbau eines wertbeständigen Immobilienportfolios von ausgewählten Gewerbe- und Wohnobjekten.

