Bald ist es wieder soweit: Der Immobilienfonds Leading Cities Invest aus dem Hause KanAm gibt dann wieder für eine gewisse Zeit Anteile aus. Die Nachfrage dürfte erneut hoch sein, das Fondsvolumen ist mittlerweile auf 220 Millionen Euro angewachsen.

Seit Juli 2013 können Anleger mit dem Leading Cities Invest (ISIN: DE0006791825) in Immobilien in den großen Metropolregionen investieren. Aktuell umfasst das Porftolio zwölf Objekte an den Standorten Hamburg, Frankfurt am Main, München, Paris und Brüssel. Dabei reichen die Nutzungsarten der Fondsimmobilien von Einzelhandel/Gastronomie, über Hotel und Arztpraxen bis hin zu Bürogebäuden.



Der letzte Ankauf war das Bürogebäude "Nerviens 85" in Brüssel. Zuvor wurde ein Gebäudekomplex in München erworben. Diese beiden Ankäufe haben das Fondsvolumen innerhalb von zwei Monaten auf mittlerweile rund 220 Millionen Euro verdoppelt.

