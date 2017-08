Jede Schwäche des Aktienmarkts fand zuletzt rasch einen Käufer. Dabei bewegen sich die Umsätze besonders in den USA im sehr niedrigen Bereich. Dementsprechend können kleine Nachrichten für große Wirkung sorgen. Wir haben in unserem Webinar am Montag unsere Strategie für die kommenden Monate besprochen, Franz-Georg lieferte am Dienstag das passende Chartbild. Nun wollen wir die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...