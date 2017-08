FRANKFURT (Dow Jones)--Der irische Baustoffkonzern CRH verstärkt sich mit einem Zukauf in Deutschland. Er übernimmt die Fels-Werke, einen Anbieter von Kalkprodukten, für rund 600 Millionen Euro, wie CRH mitteilte. Fels gehört seit 2001 zu Xella International.

Fels unterhält neun Produktionsstandorte in Deutschland, sowie jeweils einen in der Tschechischen Republik und in der Moskau-Region Russlands. Das Unternehmen sei jeweils führend in diesen Regionen, so CRH. Es sitze auf Reserven von über 1 Milliarde Tonnen qualitativ hochwertigen Kalkgesteins. Mit der Übernahme will CRH zum zweitgrößten Kalkanbieter in Europa aussteigen. Fels hat 2016 einen Umsatz von 260 Millionen und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 70 Millionen Euro erzielt.

Den Kaufpreis begleicht CRH aus dem Verkauf eines Geschäftsbereichs in Amerika für 2,63 Milliarden US-Dollar in bar. Käufer des Bereichs Americas Distribution ist Beacon Roofing. CRH sieht für das Geschäft, das seit über 20 Jahren zum Konzern gehört, keine wertschaffenden Akquisitionsmöglichkeiten und keinen Weg in Richtung Marktführerschaft mehr.

Im ersten Halbjahr habe sich das Umfeld in Europa stabilisiert. Das Wachstum in Amerika sei zufriedenstellend gewesen. CRH steigerte den Konzernumsatz um 2 Prozent auf knapp 13 Milliarden Euro. Das EBITDA betrug 1,18 Milliarden Euro nach 1,12 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Vor Steuern steigerte CRH den Gewinn überproportional um 27 Prozent auf 517 Millionen Euro. Die Zwischendividende soll um 2,1 Prozent auf 19,2 Cent je Aktie steigen.

CRH geht davon aus, dass sich die gute Entwicklung trotz widriger Wechselkursbedingungen und dem schwierigen Geschäft auf den Philippinen fortsetzen wird, insbesondere in Europa.

