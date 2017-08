Der Dax beendete seinen Handel am Mittwoch bei 12.174 und somit 55 Punkte unter dem Schlusskurs 12.229 vom Dienstag. Das Tief lag bei 12.155, das Hoch wurde bei 12.269 eingebucht. Tagesmarken: Gestern schrieb ich: " Ich sehe für den Mittwoch einen weiteren Aufbruch nach Norden, auch per Gap up, als wahrscheinlich an. Hilfsweise darf Dax aber die MOB Marke 12.177 erneut anlaufen und sich dort nach ...

