Bad Marienberg - Der Asklepios-Konzern hat seine Exzellenzstrategie im ersten Halbjahr 2017 weiter ausgebaut, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Umsatz erhöhte sich jedoch nur leicht auf EUR 1.619,9 Mio. Die Anzahl der behandelten Patienten lag bei rund 1,14 Mio. und damit 0,9 Prozent unter dem Vorjahresvergleichszeitraum. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 steigerte Asklepios seine Nettoinvestitionen in den Klinikbetrieb um 15,1 Prozent und investierte zusätzlich in Unternehmenszukäufe entlang der Wertschöpfungskette.

