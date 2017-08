Frankfurt - Aussagen des US-Präsidenten befeuerten die Risikoaversion an den Märkten und so zeigte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) im Vorfeld des Notenbanktreffens in Jackson Hole äußerst gut behauptet, so die Analysten der Helaba.Der Widerstand bei 164,64 sei überwunden worden. Heute starte das Symposium, die mit Spannung erwartete Rede EZB-Chef Draghis stehe allerdings erst morgen auf dem Programm. Die Volatilität dürfte in den kommenden beiden Handelstagen zunehmen. Für den Future stehe auf der Oberseite nun die Zone 165,44/55 im Fokus, die nächsten Unterstützungen lägen um 164,40 und um 163,71/86. Die Trading-Range liege zwischen 164,30 und 165,55.

