Der irische Baustoffhersteller CRH (ISIN: IE0001827041) zahlt für das Jahr 2017 eine Zwischendividende in Höhe von 19,2 Eurocent, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Vorjahr wurden 18,8 Eurocent ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um 2 Prozent angehoben. Die Zahlung der Zwischendividende erfolgt am 3. November 2017 (Record day: 8. September 2017). CRH (Cement Roadstone Holding) zahlt seine Dividende in Form ...

Den vollständigen Artikel lesen ...