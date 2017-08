ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Dass sich mit Exchange Traded Funds in nur einem Wertpapier ganze Indizes abbilden lassen, ist den meisten Anlegern bereits bekannt. Welche ETFs auf der Bestseller-Liste zur Zeit ganz oben stehen, verrät Thomas Meyer zu Drewer, Geschäftsführer ComStage, in der aktuellen Sendung.