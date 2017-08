Google und Walmart wollen künftig im Online-Handel und bei smarten Assistenten kooperieren. Die Allianz der ungleichen Partner hat tatsächlich Chancen, die Shopping-Vormacht von Amazon zu durchbrechen. Eine Analyse.

Ihre Geschäftsmodelle mögen aus diesem Neuland namens Internet stammen, doch die Macht-Tricks der Tech-Bosse sind so alt wie die Menschheit. Der Feind meines Feindes ist mein Freund - die Formel gilt selbst für so hypermoderne Unternehmen wie Google. Nach diesem Prinzip paktiert der Suchmaschinen-Konzern nun mit einem Giganten aus der analogen Welt: Walmart, dem größten Einzelhändler der Welt. Ab Ende September sollen Kunden tausende Artikel des US-Konzerns über den Lautsprecher Google Home, den integrierten Google Assistent und Shopping-Angebot Google Express kaufen können.

Die Allianz ist die überfällige Antwort auf Amazon, dessen aggressiver Wachstumskurs die beiden so ungleichen Partner bedroht. Amazon wickelte zuletzt 34 Prozent aller Online-Verkäufe in den USA ab. Der Anteil könnte laut Einschätzung der Investmentfirma Needham bis 2021 sogar auf 50 Prozent wachsen. Mit der Übernahme von Whole Foods für 13,4 Milliarden Dollar dringt Gründer Jeff Bezos auch in den US-Lebensmittelhandel vor, an dem Walmart laut Schätzung von Loop Capital etwa 21,5 Prozent Marktanteil besitzt.

Google wiederum muss mit ansehen, wie Amazon derzeit das Geschäft mit jener Sprachtechnologie erobert, das es für sich selbst beansprucht. Der Marktanteil von Amazon Echo liegt laut eMarketer bei über 70 Prozent, weit dahinter folgt Google Home mit knapp 24 ...

