24.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: SW Umwelttechnik (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Klagenfurt, 24. August 2017; Die Geschäftsentwicklung der SW Umwelttechnik verlief im ersten Halbjahr 2017 in den beiden Geschäftsbereichen Infrastruktur und Wasserschutz unterschiedlich: Wie bereits im Vorjahr wirkte sich die gute konjunkturelle Lage in Ungarn und Rumänien positiv auf die Investitionsneigung von Gewerbe und Industrie aus. "Im Geschäftsbereich Infrastruktur mit Aufträgen aus dem Hochbau haben wir ein starkes Plus erwirtschaftet", berichtet...

