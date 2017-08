HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr dank Zukäufen stark gesteigert und daher die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Der Umsatz soll nun mehr als 215 Millionen Euro, anstelle 200 Millionen betragen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte sich damit auf über 160 Millionen erhöhen, 10 Millionen mehr als ursprünglich erwartet. Auch für die Kennziffern Ebit sowie den operativen Mittelzufluss zeigte sich das Unternehmen optimistischer. Die Aktie sprang daraufhin zu Handelsbeginn deutlich an und lag mit einem Plus von 3,8 Prozent an der Spitze des SDax.

Dabei profitierte Capital Stage von der Übernahme der ebenfalls börsennotierten Chorus Clean Energy . Zudem hatte der Konzern weitere Solar- und Windparks erworben. In der neuen Prognose nicht berücksichtigt sind mögliche weitere Akquisitionen. Im ersten Halbjahr hatte Capital Stage dank der Zukäufe Umsatz und Ergebnis stark gesteigert. Das Ebitda stieg um 73 Prozent auf 88 Millionen Euro, der Umsatz nahm um über 75 Prozent auf rund 114 Millionen Euro zu./nas/fbr

ISIN DE0006095003 DE0009653386 DE000A12UL56

AXC0075 2017-08-24/09:29