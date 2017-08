Die Wertpapierexperten der deutschen Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen s Immo von 11,70 Euro auf 13,80 Euro angehoben. Das Votum lautet unverändert "Hold".

Die Expertin Christine Reitsamer erwartet in der kürzlich veröffentlichten Studie zum Konzern ein starkes Ergebnis im zweiten Quartal. Der Nettovermögenswert je Titel soll dabei im Jahresvergleich um 19 Prozent steigen. Die "Funds From Operations" (FFO) je Aktie, eine Kennzahl um die operative Geschäftsentwicklung zu beurteilen, könnten gar um 35 Prozent nach oben klettern.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 1,68 Euro für 2017, sowie 0,83 bzw. 0,81 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich für das laufende Geschäftsjahr auf 0,40 Euro, sowie 0,43 bzw. 0,46 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Dienstagvormittag notierten die Aktien der s Immo an der Wiener Börse mit plus 0,39 Prozent bei 12,80 Euro.

