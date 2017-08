Also doch nicht: Apple lässt die Finger von autonomen Fahrzeugen und fokussiert sich auf Fahrzeugsoftware, so die New York Times. Per Mitarbeiter-Shuttle-Service soll die Technologie getestet werden. Nach mehreren Berichten zog im gestrigen Handel wiederum die Tesla-Aktie kräftig an. Aufgrund der immensen Cash-Position, Image und der Marktposition wäre Apple bei autonomen Fahrzeugen ein ernstzunehmender Konkurrent gewesen.

