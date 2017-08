Seit Einführung der vierpoligen M12-Version kamen zahlreiche neue Varianten und Optionen dazu. Mittlerweile werden die in geraden und abgewinkelten Versionen angeboten. Die Polzahlen reichen von zwei, vier, fünf, sechs bis zu acht Pins mit Schutzart bis IP67. IP67-Anwendungen erfordern oftmals auch den Schutz gegenüber Korrosion. Dafür stehen Ausführungen mit Edelstahlgehäusen zur Verfügung. Die Stift- und Buchsen-Versionen sind speziell für Anforderungen in der Medizintechnik und Lebensmittelindustrie ausgelegt. Aber auch in Reinraumumgebungen der Industrie und in Off-Shore-Applikationen kommen diese speziellen zum Einsatz.

Das Programm an M12-Steckverbindern umfasst Versionen mit unterschiedlicher Kodierung:

A-code - fünf- und achtpolig, hauptsächlich in Verbindung mit Sensoren und Aktoren

B-code - vierpolig, Profibus-Feldbus-Verbindungen

D-code - vierpolig, 100 MB Ethernet/IP

X-code - achtpolig, 10 Gigabit Ethernet (Cat 6A)

Für den Einsatz in rauen Bahnanwendungen

M12-Steckverbinder von Provertha sind vor allem durch zuverlässige 360°-geschirmte Lösungen, Crimpflansch sowie kompakte Außenabmessungen gekennzeichnet. Die M12-Stecker gibt es in verschiedenen Kodierungen wie M12-A-Code, M12-B-Code, M12-D-Code und M12-X-Code. Auch in extrem rauen Industrieumgebungen wie in der Bahn- oder Luftfahrtechnik sorgen die Produkte für eine sichere Signalübertragung. Optimiert für die jeweilige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...