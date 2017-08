Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen (Eine kostenlose Profi-Analyse zur Aktie finden Sie hier...) legte in den vergangenen 6 Monaten um 27% an Wert zu und steigt heute auf das Niveu des 3-Jahres-Hochs. Auf Zehn-Jahres-Sicht weist das Papier von Heidelberger Druckmaschinen allerdings einen deutlichen Verlust von im Mittel -14,73% pro Jahr aus. Ein Investment in Höhe von 10.000...

Den vollständigen Artikel lesen ...