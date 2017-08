Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ottenbach-Zürich (pts012/24.08.2017/09:05) - Effiprom informiert: West-Ligurien ist ideal für Ganzjahres-Golf, -Outdoor-Aktivitäten und -Ferien am Meer (ganzjährlich liegen die Temperaturen meist zwischen 14 und 28 Grad Celsius). Der Kauf der angebotenen Villen lohnt sich vierfach durch: Besitz und Nutzung einer sehr schönen Ferienresidenz, Wertsteigerungen, Teile der grossen Grundstücke können weiterverkauft werden und mit Untervermietung können Einnahmen generiert werden. Die Renditeaussichten sind besonders gross, liegen die Schnäppchen-Preise ja bis 75 % unter der ersten Schätzung der Bank. Unser Partner vor Ort, CasaRiviera, bietet Gewähr für seriöse Abwicklung (Schweizer AG) und 5-Stern-Dienstleistungen vor Ort (italienische GmbH). Weitere Angebote von CasaRiviera beinhalten über 700 Ferienhäuser und kleinere Villen mit Preisen ab 42'000 Euro. Aktuelle Informationen zu den Villen und anderen Angeboten in West-Ligurien unter: https://plus.google.com/u/0/+EmilEHeinrich Erstklassige Immobilien-Anlagen an der ligurischen Riviera sind noch nicht überteuert. Unsere nachstehenden erstklassigen Villen-Schnäppchen überzeugen durch einzigartige Qualität zu verblüffend niedrigen Preisen. Rendite-Perlen mit 4-fachem Profit Diese erstklassigen Villen rentieren sich vierfach: 1. Besitz und Nutzung einer sehr schönen Ferienresidenz mit grossem, einzigartigem Grundstück 2. Wertsteigerungen dank hohem Potenzial* 3. Einnahmen aus Weiterverkauf von Teilen des grossen Grundstücks 4. Einnahmen aus Untervermietung *Diese Immobilien-Preise sind so niedrig wie nie, während andernorts die Preise bereits stark gestiegen sind und dort Rendite-Einbrüche drohen (franz. Riviera, Toskana, Tessin, Mallorca, usw.). Die aktuellen erstklassigen Villen-Angebote Zurzeit kann unser Partner CasaRiviera.ch dank hervorragenden Beziehungen solch erstklassige und kostengünstige Villen in West-Ligurien (an der nahen Riviera) anbieten, wie nie zuvor in seiner 10-jährigen Tätigkeit vor Ort. 1. Design-Villa, 300 m2 Grundstück 3'000 m2, sehr schöner Garten mit Meerblick, Olivenbäumen und südlichem Flair. Nur 5 Minuten vom Golfplatz. Einzigartiges Design und ein Baustandard, der höchste Ansprüche erfüllt. 4 Badezimmer, Whirlpool, diverse sehr grosse Innen- und Aussen-Terrassen, Baujahr 1996 mit permanenten Renovationen durch eigenen Hauswart. Schätzpreis Euro 4,5 Mio., Schnäppchenpreis 1,6 Mio. Diese Design Villa wäre auch geeignet für Golf Clubs, Golf Pros Golf-Ferien-Veranstalter, usw. 2. Immobilien-Perle, Castello mit 50'000 m2 Privatgrundstück und 1000 m2 Nutzfläche Herrschaftliches, einzigartig grosses Anwesen mit renovierter 18-Zimmer-Villa und Meerblick direkt über der Altstadt. 400 m2-Villa mit 5 Bädern und 3 Küchen. Eigene, kräftige Quelle. 50'000-m2-Grundstück mit verschiedenen Gebäuden (600 m2 Nutzfläche) die noch nicht renoviert sind. zum äußerst günstigen Schnäppchen-Preis von nur 1,95 Mio. Euro (der Schätzpreis liegt bei 4 bis 6 Mio. Euro und der Liebhaberpreis noch viel höher. Allein der Wert des Grundstücks sichert eine sehr hohe Rendite). Diese Immobilien-Perle bietet herrliche 180-Grad-Aussicht aufs Meer und auf die zu Füßen des Landguts liegende historische Altstadt, im Zentrum der Blumen-Riviera (West-Ligurien). Das Anwesen liegt nur 5 Minuten vom Meer entfernt. Mehr dazu: https://www.pressetext.com/news/20170712023 3. Einzigartige Barock-Stil-Villa direkt am Meer 18 Zimmer, 380 m2 Nutzfläche, Grundstück 4'200m2 mit herrlicher Lage direkt am Meer (was es nur ganz selten so gibt). Schätzpreis der Bank 8 Mio. Euro Schnäppchenpreis 2.3 Mio. Euro. (Müsste wohl renoviert werden, was bei kompetenter Bauführung heute sehr kostengünstig ist.) 4. Traum-Villa: 3x6 Zimmer mit einzigartiger Palm- und Gartenanlage Dieses paradiesische Anwesen mit der Traum-Villa in üppiger Palm- und Obstbaum-reicher Gartenanlage ist ein Bijou für Liebhaber mediterraner Lebensqualität. Das Haus besteht aus 3 Stockwerken, mit Nutzflächen von 3 mal 180 m2 (3 mal 6 Zimmer inkl. je 2 Bäder und eigene Waschküche). Jedes Stockwerk verfügt über 2 bis 3 Terrassen gedeckt und offen. Total 6 Garagenplätze. 80 Meter über dem Meer mit traumhafter Aussicht und nur 200 Meter vom ligurischen Prominenten-Strand entfernt. Dieses Angebot nahe Sanremo, Monaco, Nizza gehört zu den Raritäten, die nur selten in den Verkauf gelangen. Preis 1.98 Mio. Euro. 5. Mega-Villa der Superlative mit 30'000 m2 Land und Helikopter-Landeplatz Einzigartig feudale Luxus-Villa erster Güte (gebaut 2016) mit 2'600 m2 Nutzfläche und 30'000 m2 Land, Tennisplatz, Helikopter Landeplatz inkl. Lizenz, Fitness Räume, Meerwasser-XL Pool, 400 m2 Terrasse, 9 Zimmer, 7 Bäder, 3 Küchen, 800 m2 Wohnfläche. Weitere Baumöglichkeit vorhanden für 10% der Grundstück-Fläche (also bis 3'000 m2 Nutzfläche). Verwendung der allerbesten Materialien, Energieklasse AAA, Schweizer Baustandard, Preis 5,5 Mio. Euro. 6. Sieben exklusive, neu gebaute Villen für Investor (71 % unter Schätzpreis) Als weitere einzigartige Kapitalanlage bieten wir zurzeit 7 exklusive Villen an, mit 28'000 m2 Land, luxuriösem Ausbaustandard und wunderbarem Blick auf die Riviera. Das herrlich gelegene, grosse Grundstück liegt an der italienischen Riviera (ca. 90 km von Nizza und Monaco). Speziell ist die einmalig schöne Lage über dem sehr beliebten mondänen Badeort mit dem herrlichem Ausblick aufs 5 Minuten entfernte Mittelmeer. Diese 7 Traum-Villen an einzigartiger Lage werden zusammen (en bloc) angeboten und verkauft. Sie eignen sich bestens für einen Immobilien-Investor oder eine Gemeinschaft von Investoren, die mit einem Schnäppchen-Preis eine sehr hohe Wertsteigerung anstreben (aktueller Kaufpreis der gesamten Anlage nur 7 Mio. Euro, bei einem Schätzpreis der Bank von 24 Mio. Euro). Fotos dazu unter: https://www.pressetext.com/news/20170703024 # news/media/20170703024 Kleinere, kostengünstigere Villen und Ferien-Domizile Die aktuellen Angebote von CasaRiviera.ch beinhalten: - über 100 weiter Villen mit schönen Gärten und Preisen ab 320'000 Euro - über 350 Ferienhäuser mit Preisen von 42'000 Euro bis 480'000 Euro - über 250 Wohnungen mit Preisen von 42'000 Euro bis 290'000 Euro - über 25 Rustico mit Preisen von 16'000 Euro bis 240'000 Euro Rechtsbeistand und Sicherheit CasaRiviera.ch empfiehlt und bietet: Juristisch sichere Abwicklung und Rechtsbeistand durch neutralen, spezialisierten Anwalt, der in Koordination mit den italienischen Notaren verlässliche Verträge erstellt. Das Rechtsgeschäft wird durch die eigene Schweizer Gesellschaft abgewickelt und unterliegt Schweizer Recht. Einladung zur Besichtigung von bedürfnisentsprechenden Immobilien vor Ort Das CasaRiviera-Team lädt solvente Interessenten ein, sich an der westlichen italienischen Riviera selbst ein Bild der einzigartigen Schnäppchen-Angebote zu machen. Nach Interessens-Bekundung und Anmeldung werden die passenden Ferien- und Rendite-Objekte sehr gerne vor Ort gezeigt.

