Gedenken an Erdbeben um Amatrice in ItalienAmatrice - Mit einem Fackelzug hat die Kleinstadt Amatrice der Erdbebenkatastrophe vor einem Jahr gedacht. In der Gegend in Mittelitalien starben am 24. August 2016 299 Menschen, davon 249 allein in Amatrice selbst. Um exakt 3.36 Uhr, zu dieser Zeit hatte damals die Erde gebebt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...