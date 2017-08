Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Lufthansa angesichts der Gespräche über eine Übernahme von Air-Berlin-Teilen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die österreichische Niki gehöre zu den interessantesten Teilen von Air Berlin, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer Studie vom Donnerstag. Sollte die Lufthansa hier zum Zug kommen, würde er dies klar positiv werten. Attraktiv an Niki seien vor allem die Start- und Landerechte an den Flughäfen in Zürich und München./tih/gl Datum der Analyse: 24.08.2017

