Düsseldorf - In den USA beginnt am Abend (Ortszeit: 18.00 Uhr) das von der regionalen Notenbank von Kansas City alljährlich organisierte dreitägige Symposium zu relevanten wirtschaftlichen Fragestellungen in Jackson Hole, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dazu würden neben prominenten Notenbankvertretern auch Finanzminister, Akademiker und Finanzmarktexperten eingeladen. In diesem Jahr hätten kurzfristig auch FED-Chefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi ihre Teilnahme zugesagt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen über die künftige Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks (Stichworte: FED-Bilanzverkürzung, US-Leitzinserhöhung, Reduzierung QE-Käufe der EZB) würden die jeweiligen Reden besonders sensibel betrachtet werden. Dabei werde die oberste US-Währungshüterin am Freitag um 16.00 Uhr deutscher Zeit zum Thema Finanzmarktstabilität sprechen.

