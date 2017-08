Frankfurt - Die Monatsbilanz am europäischen Rentenmarkt fällt, gemessen an den Veränderungen zum Vormonat, vergleichsweise unspektakulär aus, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKapital (ISIN DE0008491085/ WKN 849108).Dies täusche aber über einen sehr lebhaften und ereignisreichen Handel hinweg. Zunächst habe sich der Renditeanstieg weiter fortgesetzt. Zehnjährige Bundesanleihen hätten in der Spitze bei 0,62 Prozent rentiert, ohne dass hierfür Konjunktur- oder Inflationsdaten verantwortlich gewesen wären. Ab der Monatsmitte habe sich der Handel wieder beruhigt. Wichtige Wirtschaftsdaten seien leicht schwächer ausgefallen. Hin und wieder habe das Säbelrasseln Nordkoreas für eine höhere Nachfrage nach sicheren Anlagen gesorgt. Wie schon in den Monaten zuvor, hätten sich Anleihen aus den Peripherieländern besser als solche aus den Kernstaaten des gemeinsamen Währungsraumes entwickelt.

