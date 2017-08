Eine wahre Flut an Meldungen und Analysen prasselte in den vergangenen Wochen auf die Aktionäre der SGL Carbon herein. Entscheidend ist der lange angekündigte Verkauf der Sparte Performance Products. Das Geschäft mit Kathoden, Hochofenauskleidungen und Kohlenstoffelektroden geht für 250 Mio. Euro an den Investor Triton. Der Mittelzufluss soll bei 230 Mio. Euro liegen. Das Closing der Transaktion wird für das Q4 erwartet. Zudem kommen die Wiesbadener beim Verkauf des Geschäfts mit Graphitelektroden an Showa Denko voran. Hier sei man auf der Zielgeraden bei den Verhandlungen mit den Kartellbehörden in den USA. Beide Deals zusammen dürften etwa 600 Mio. Euro bringen. Damit kann die Gruppe ihre Schuldenlast von 466 Mio. Euro (Ende 2016) deutlich senken und sich auf die verbleibenden ...

