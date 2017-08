Düsseldorf - Während der Goldpreis auf USD-Basis in diesem Jahr bisher um gut 100 USD zulegen konnte, hat das Edelmetall heimischen EUR-Investoren im bisherigen Jahresverlauf 2017 noch keine Freude bereiten können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dennoch lohne sich derzeit der Blick auf den Chartverlauf in EUR.

Den vollständigen Artikel lesen ...