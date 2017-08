Neuenburg - Im Jahr 2015 zählte die Schweiz 597'000 Unternehmen, was einem Anstieg um 3578 Einheiten (+0,6%) innerhalb eines Jahres entspricht. Die Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten nahm in einem ähnlichen Tempo zu (+0,5%). Diese Entwicklungen sind hauptsächlich auf die Dynamik der kleinsten und der grössten Unternehmen im tertiären Sektor zurückzuführen. Dies geht aus den neusten Ergebnissen der Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor.

Unternehmen sind vorwiegend im Dienstleistungsbereich tätig

Im Jahr 2015 entfielen rund 55'000 Unternehmen (9,2% aller Unternehmen) auf den Primärsektor (Land-, Forstwirtschaft und Fischerei), gut 91'000 (15,3%) auf den sekundären Sektor (Industrie, Kunst und Gewerbe) und mehr als 451'000 (75,5%) auf den tertiären Sektor (Dienstleistungen). Im Vergleich zu 2014 haben die Unternehmen des primären und des sekundären Sektors somit an Gewicht verloren, was jedoch durch die Dynamik des tertiären Sektors ...

