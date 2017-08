Düsseldorf - In Mexiko hat die Inflation nach unserer Einschätzung ihren Scheitelpunkt durchlaufen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das würden vermutlich die heute zur Veröffentlichung anstehenden Daten zum Anstieg der allgemeinen Verbraucherpreise in der ersten August-Hälfte signalisieren. Davon sollten mexikanische Staatsanleihen profitieren. Die monatlichen Preissteigerungen seien nach 2,5% in der Jahresrechnung im Sommer vergangenen Jahres bis auf 6,4% im zurückliegenden Juli angestiegen. Auch für den heutigen Halbmonatswert würden die Analysten mit einer Jahresrate von 6,4% rechnen.

