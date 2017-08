Die in Wien börsennotierte SW Umwelttechnik AG mit Sitz in Klagenfurt hat im ersten Halbjahr 2017 einen Umsatzrückgang um 1,8 Mio. Euro auf 25,4 Mio. Euro hinnehmen müssen. Das gab die Firma am Donnerstag bekannt. Das Finanzergebnis lag bei minus 0,9 Mio. Euro (2016: minus 1,2 Mio.). Das EGT lag bei minus 1,0 Mio. Euro ...

