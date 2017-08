BERLIN (Dow Jones)--Die zunehmende Vernetzung der Technik im Eigenheim entwickelt sich offenbar zu einer neuen Belastung für die Versicherer. Denn trotz eines Rückgangs der Blitzeinschläge stiegen die durchschnittlichen Kosten pro Schaden 2016 auf die Rekordsumme von 700 Euro, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mitteilte. Ein Grund ist demnach, dass inzwischen fast die Hälfte der Blitz- und Überspannungsschäden an Gebäuden registriert wird. Das liege vermutlich an der stärker genutzten Gebäudetechnik wie etwa Heizungs- oder Jalousien-Steuerungen, erklärte der GDV.

Den deutschen Hausrat- und Wohngebäudeversicherern wurden demnach im vergangenen Jahr 300.000 durch Blitze verursachte Schäden gemeldet. Das sind 50.000 weniger als im Jahr zuvor. Die Versicherer zahlten dafür insgesamt 210 Millionen Euro nach 240 Millionen in 2015. Die durchschnittlichen Kosten pro Schaden stiegen jedoch auf 700 Euro.

Blitz- und Überspannungsschäden können laut GDV über die Wohngebäude- und Hausratversicherung versichert werden. Die Wohngebäudeversicherung sichert Schäden am Dach, am Mauerwerk oder an fest eingebauten elektrischen Installationen ab. Sie übernimmt auch die Aufräumarbeiten und die Sicherung des Grundstücks. Bei Blitz- und Überspannungsschäden am beweglichen Eigentum in der Wohnung greift die Hausratversicherung. Dazu zählen beispielsweise Computer, Fernseher oder andere technische Geräte.

Überspannungsschäden sind laut Gesamtverband in neuen Policen der Wohngebäude- und Hausratversicherung in der Regel eingeschlossen. Bei älteren Verträgen lassen sie sich durch den Abschluss einer entsprechenden Klausel ergänzen.

