Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Geschäft entgegen den vorbörslichen Indikationen freundlich. Die Ausschläge der einzelnen Titel sind allerdings nach den negativen Vorgaben aus den USA und Japan sehr moderat. Von einer grundsätzlich verbesserten Stimmung wollte denn ein Marktteilnehmer auch nicht sprechen, sondern vielmehr von einer abwartenden Haltung im Vorfeld neuer Konjunkturdaten aus den USA und dem Notenbanktreffen in Jackson Hole.

Denn am Nachmittag stehen neue Daten zum Arbeits- und zum Häusermarkt in den USA zur Publikation an. Der Fokus ist aber klar auf das erwähnte jährliche Treffen der Notenbanker gerichtet, welches am Berichtstag beginnt und bis am Sonntag dauert. Dabei erhoffen sich die Marktakteure von den Chefs der EZB und der US-Notenbank, also von Mario Draghi und Janet Yellen, zumindest Hinweise auf die weitere Geldpolitik. Auch wenn aus Kreisen der EZB bereits kolportiert wurde, dass die Bühne in den Rocky Mountains nicht dazu genutzt werde, die Finanzmärkte auf den Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik vorzubereiten, hält sich doch der Glaube an gewisse Andeutungen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,15% höher bei 8'972,09 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, zieht um 0,17% auf 1'431,59 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,10% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...