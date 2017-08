Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Die von ihm beobachteten europäischen Versicherer hätten im ersten Halbjahr 2017 in puncto Gewinn insgesamt wie erwartet und bezüglich der Solvabilität besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die Dividenden könnten in den kommenden drei bis fünf Jahren steigen, glaubt er. Dies stütze seine positive Sicht auf den Sektor./ajx/gl Datum der Analyse: 24.08.2017

ISIN: IT0000062072