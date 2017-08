Die Insolvenzexperten Lucas Flöther und Frank Kebekus setzen bei der Fluglinie auf schnelle Verkaufsverhandlungen - und prüfen Ansprüche gegen frühere Aufsichtsräte.

WirtschaftsWoche: Herr Kebekus, Herr Flöther, was lief in den vergangenen Jahren schief bei Air Berlin?Frank Kebekus: Es ist noch zu früh für die Ursachenforschung. Wir sind erst seit ein paar Tagen im Unternehmen und vollauf damit beschäftigt, den Betrieb am Laufen zu halten und mit Interessenten zu verhandeln. Klar ist, dass Air Berlin schon seit Jahren in der Krise steckt und überschuldet ist.

Werden Sie prüfen, welche Fehler frühere Manager und Aufsichtsräte gemacht haben?Lucas Flöther: Das gehört zu den Aufgaben als Sachwalter dazu. Wir werden genau analysieren, was zur Insolvenz von Air Berlin geführt hat. Sollte es Ansprüche gegen frühere Manager oder Aufsichtsräte geben, werde ich diese auch geltend machen. Zunächst geht es aber vor allem darum, dass wir schnellstmöglich einen Verkauf realisieren.

Sind Sie mit dem Verlauf der Gespräche zufrieden?Kebekus: Ich bin selten zufrieden. Es läuft konstruktiv, aber alle Beteiligten wissen, dass es noch genug zu tun gibt. Wenn Sie so wollen, haben wir bei den Verhandlungen gerade erst die Startphase abgeschlossen und Flughöhe erreicht. Vor der Landung gilt es sicherlich noch, einige Turbulenzen zu umfliegen.

In der Branche heißt es, Sie wollen schon in den nächsten Tagen den Verkauf besiegeln.Kebekus: Langsam. Wir verhandeln zügig und die Richtung stimmt, aber man darf die Komplexität solcher Transaktionen nicht unterschätzen. Es ist nicht so, dass wir nur den Stift zücken müssten, um die Verträge zu unterschreiben. Vor September wird es höchstwahrscheinlich keine großen Deals geben. Das ist kein Autoverkauf, den man an einem Tag abwickelt. Und wir sprechen mit Interessenten nicht nur über Streckennetze und die Start- und Landerechte, sondern auch über Tochterunternehmen wie den Ferienflieger Niki und die ausgelagerte Air Berlin Technik. All das läuft so schnell wie möglich und unter Hochdruck ab.

Warum die Eile? Sie haben doch einen KfW-Kredit über 150 Millionen Euro erhalten. Zusätzlich sparen Sie durch das Insolvenzgeld Personalkosten.Kebekus: Das stimmt, aber Air Berlin verbrennt Cash. Es gab jahrelang Finanzspritzen von Etihad, um das Unternehmen am Leben zu erhalten. Zudem ist ein Insolvenzverfahren nicht gerade die beste Werbung für eine Fluggesellschaft. Die Buchungen von Air Berlin sind teils spürbar zurückgegangen. Bei den kurzfristigen Buchungen liegen wir derzeit nur rund sechs bis sieben Prozent unter Vorjahr. Bei Buchungen für Flüge, die in ein paar Monaten stattfinden, sind die Kunden zurückhaltender. Das betrifft vor allem die Langstrecke. Die Situation ist also nicht gerade komfortabel.

Bieten Sie deshalb Tickets zu Kampfpreisen an? Flüge in die USA und zurück verschleudert Air Berlin derzeit für 333 Euro.Kebekus: ...

