Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mödling (pts017/24.08.2017/10:10) - Durch den erfolgreichen Geschäftsverlauf und das internationale Wachstum der AICHELIN Gruppe haben die Führungsaufgaben kontinuierlich zugenommen. Aus diesem Grund haben sich der Eigentümer, die Berndorf AG und die Geschäftsführung der AICHELIN Holding dazu entschlossen, die Stelle des CFO als zweite Geschäftsführerposition zu besetzen. "Wir freuen uns nach einem sorgfältigen Auswahlprozess, Herrn Dr. Ronald W. Eibler für diese Position gewonnen zu haben. Mit ihm zusammen werde ich den erfolgreichen Kurs der AICHELIN Gruppe weiter fortsetzen", zeigt sich der bisherige Allein-Geschäftsführer Dr. Peter Schobesberger sehr zufrieden. Dr. Ronald W. Eibler blickt auf eine langjährige internationale Karriere bei der Firma Philips Electronics zurück, bei der er in verschiedensten kaufmännischen Leitungsfunktionen die letzten 18 Jahre im Ausland war, zuletzt als CFO und Managing Director der Philips IT Infrastruktur and Operations in Eindhoven. Der 50-jährige Wiener startet seine Position in Mödling am 21. August 2017. Über die AICHELIN Holding Die AICHELIN Holding - mit ihren produzierenden Unternehmen AICHELIN, AFC-Holcroft, EMA Indutec, SAFED, BOSIO und NOXMAT - ist ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Anlagen und Systemen für Wärmebehandlungs-Lösungen wie Industrieöfen, Induktionshärteanlagen, Industriegasbrennern und Servicedienstleistungen. Die Wurzeln des Unternehmens gehen ins Jahr 1868 zurück. Mit einem Umsatz von ca. 200 Millionen Euro und mehr als 1.000 Mitarbeitern ist es heute unter den Top-3-Unternehmen für Wärmebehandlung weltweit. Eigentümer der AICHELIN Group ist die Berndorf AG. Mit dem Hauptsitz in Mödling bei Wien verfügt die AICHELIN Group über eine starke Präsenz in Europa mit Tochtergesellschaften in Frankreich, Deutschland, Slowenien und der Schweiz. Die weltweite Präsenz umfasst Tochtergesellschaften und Niederlassungen in China, Indien, Russland und den USA, sowie über ein Vertriebsnetz in 22 Ländern. http://www.aichelin.com Pressekontakt: AICHELIN Holding GmbH Harald Berger, Leiter Marketing Fabriksgasse 3, 2340 Mödling Phone: +43 2236 236 46 - 210 Mobile: +43 676 83 646 210 Mail to: harald.berger@aichelin.com Homepage: http://www.aichelin.com (Ende) Aussender: AICHELIN Holding GmbH Ansprechpartner: Harald Berger, Leiter Marketing Tel.: +43 2236 236 46 - 210 E-Mail: harald.berger@aichelin.com Website: www.aichelin.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170824017

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2017 04:10 ET (08:10 GMT)