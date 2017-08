Der Mittwoch war wieder geprägt von Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt. So ging es für den DAX wieder unter die 12.200 Punkte-Marke. Er schloss 0,45 Prozent im Minus. Und auch der amerikanische Leitindex verzeichnete leichte Verluste. Ändert sich das nun heute mit dem Beginn des Notenbankertreffens in Jackson Hole!? Erfahren Sie hier mehr von Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.