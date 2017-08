Die wahre Natur Japans veranschaulicht durch Meister traditioneller japanischer Kunst, kombiniert mit hochmoderner Technologie

Japans größte und einzige 5-Sterne-Fluggesellschaft All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA), gibt stolz die Veröffentlichung ihres neuen Online-Inhalts "IS JAPAN COOL? DOU" bekannt, welcher die traditionelle japanische Kunst mithilfe hochmoderner Technologie vermittelt. Dieser Inhalt kann auf "IS JAPAN COOL?" betrachtet werden, einer Website, die weltweit für japanische Reiseziele und die populäre japanische Kultur wirbt.

Während Japan wohl bekannt für seine volkstümliche Kultur ist, richtet das 2012 eingeführte Konzept "IS JAPAN COOL?" sein Hauptaugenmerk auf die Bewerbung von Japans moderner Kultur. Angesichts der hohen Zahl an Japan-Touristen, die im Jahr 2016 24 Millionen Personen überstieg, zielt das Projekt darauf ab, ein tiefergehendes Verständnis und eine neue Perspektive hinsichtlich der wahren Natur Japans zu vermitteln, indem es die "Lebensart" hier "DOU" genannt vorstellt, ein Kulturgut, das in der traditionellen japanischen Kultur einen hohen Stellenwert besitzt.

DOU besteht aus "Budo" (traditionelle japanische Kampfkünste) und "Geido". "IS JAPAN COOL? DOU" stellt neun Arten japanischer Kunst vor zusammen mit Meistern der jeweiligen Kunst.

Zu den Highlights des Inhalts gehören:

Einführungsfilm

Der Donnerhall der Taiko-Trommeln zusammen mit den spirituellen Klängen der Glocken ruft Bilder der uralten Vergangenheit Japans wach. Reale Videoaufnahmen von DOU-Meistern werden nahtlos mit modernster digitaler Technologie verschmolzen, wodurch ein modernes und dennoch klassisches Bild von Japan geschaffen wird, das die Betrachter in die Welt des "IS JAPAN COOL? DOU" lockt.

4DViews*

Realistische Hologramme davon, wie jeder Meister für das betreffende DOU vom Wesen her bedeutende Techniken und Benehmensweisen praktiziert, die aus jeglichem, 360 Grad umfassenden Blickwinkel betrachtet werden können. Betrachter können von überall auf der Welt her einen Blick auf "eine Nahansicht der traditionellen japanischen Kultur" erhaschen.



* 4DViews-Technologie ist ein 2007 in Frankreich geschaffenes volumetrisches Erfassungssystem, das sich bewegende Akteure live innerhalb eines großen Erfassungsbereichs filmen und anschließend davon realistische Hologramme für virtuelle Umgebungen schaffen kann.

Interview-Film

Ein Interview mit neun, ihr eigene Sichtweise erzählenden Meistern, zu den Themen 1) faszinierende Fakten zu der betreffenden Art von Kunst, 2) die beim Ausführen nötige Gesinnung und 3) die Beziehung, in der jede von ihnen zu anderen Ländern steht. In dem Film werden auch reale Szenen von Aktionen der Meister gezeigt.

DOU ist eine immaterielle Form eines Kulturguts, das durch die Meister auf dem jeweiligen Gebiet von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Die Neuerschaffung der Bewegungen des Meisters mit technologischer Hilfe in einer klaren, erfassbaren Form wird weltweit dazu beitragen, die traditionelle japanische Kultur, und, darüber hinaus, die Werte und die "Lebensart", zu verbreiten. "IS JAPAN COOL? DOU" bietet diese beispiellosen Erfahrungen in der Hoffnung, das Denken und das Leben vieler seiner Betrachter mit "Inspiration of Japan" zu bereichern der Marke von ANA.

Darüber hinaus hat ANA in der Absicht, vermehrt internationale Touristen anzuziehen, unter dem Titel "Explore Japan" erneuerte Online-Inhalte veröffentlicht, in denen bisher kaum bekannte japanische Küche und Attraktionen gezeigt werden. Ihr Design und ihre Funktionen wurden derart erneuert, dass alle Japan-Besucher sie nahtloser und bequemer nutzen können.

DOU-Inhalte können Sie gern unter folgender URL erkunden: https://www.ana-cooljapan.com/contents/dou/

Neben DOU, besuchen Sie bitte auch "Explore Japan" unter: https://www.ana.co.jp/wws/us/e/wws_common/book-plan/explore-japan/

Über ANA

ANA ist nach Umsätzen und Passagierzahlen die größte Fluggesellschaft in Japan. ANA wurde 1952 gegründet und fliegt gegenwärtig auf 87 internationalen und 121 inländischen Routen. Die ANA-Gruppe beschäftigt 35.000 Mitarbeiter und besitzt eine Flotte von 250 Flugzeugen. Im Geschäftsjahr 2016 beförderte die Fluggesellschaft 52,1 Millionen Passagiere und erwirtschaftete Einnahmen in Höhe von 1,77 Billionen Yen. Seit 1999 ist ANA Mitglied der Star Alliance und arbeitet im Rahmen eines Joint Ventures mit United Airlines für transpazifische und asiatische Routen sowie mit Lufthansa, Swiss International Airlines und Austrian Airlines für Routen zwischen Japan und Europa zusammen. Das Vielfliegerprogramm der Fluggesellschaft ANA Mileage Club zählt mehr als 26 Millionen Mitglieder. ANA wurde von der Zeitschrift Air Transport World 2013 zur Airline des Jahres gewählt und erhielt 2017 das fünfte Jahr in Folge fünf Sterne von der weltweit führenden Fluggesellschafts- und Flughafen-Bewertungswebsite SKYTRAX. ANA ist der Erstkunde und größte Betreiber der Boeing 787 Dreamliner.

