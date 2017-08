Rapperswil (ots) - Ab sofort können Schweizer Kleinunternehmer

auch Löhne über die cloudbasierte Business Software bexio abrechnen.

Die Online-Lohnbuchhaltung soll das Wachstum von bexio weiter

beschleunigen: Mittlerweile arbeiten über 10'000 Kunden mit der

Plattform, die nun alle für ein KMU wichtigen Geschäftsprozesse

abbildet.



Ein neues Kapitel in der Wachstumsstory von bexio, einer der

führenden Anbieter cloudbasierter Business Software in der Schweiz,

beginnt: Nach der Übernahme der Lohnbuchhaltungsanbieterin Elohna

GmbH und der darauf folgenden Weiterentwicklung bietet bexio ab heute

Schweizer Kleinunternehmen eine integrierte Lohnbuchhaltung an.



Die Online-Lohnbuchhaltung in bexio ist zugeschnitten auf die

Bedürfnisse von Schweizer KMU und deren Treuhändern: Einfach

erstellte Lohnabrechnungen, effiziente Verarbeitung mit einem Klick

und eine übersichtliche Darstellung. Auf Wunsch geben bexio-Kunden

ihrem Treuhänder online direkt Zugriff auf ihre

Lohnbuchhaltungsdaten. «Mit unserer modernen Lohnbuchhaltung lösen

wir umständliche Excel-Tabellen ab. Dank der erweiterten Plattform

vereinfachen wir die Zusammenarbeit zwischen KMU und Treuhändern im

Bereich Lohn enorm», ist Jeremias Meier, Mitgründer und

Geschäftsführer von bexio, überzeugt. «Mit der Integration von

Lohnabrechnungen in die bestehende Software können wir einen der

häufigsten Funktionswünsche von bexio-Kunden erfüllen.»



Mit der Lohnbuchhaltung will bexio seine Position als einer der

Marktführer cloudbasierter Business Software für Schweizer KMU weiter

ausbauen. Mittlerweile arbeiten mehr als 10'000 Unternehmen mit der

Buchhaltungssoftware. Jeremias Meier blickt positiv in die Zukunft:

«Mit der neuen Lohnbuchhaltung in bexio können wir den Nutzen für

unsere Kunden weiter maximieren, indem wir nun alle wichtigen

Geschäftsprozesse eines KMU auf unserer Plattform abbilden.»



Über bexio



Mit über 10'000 Kunden ist bexio einer der Marktführer

cloudbasierter Business Software für KMU in der Schweiz. bexio

ermöglicht Kleinunternehmen, ihre gesamten Workflows auf einer

Plattform abzubilden: Beginnend mit der Erstellung von Offerten über

automatisierte Rechnungs- und Mahnläufe bis zum integrierten

E-Banking und der Online-Buchhaltung mit direktem Treuhänder-Zugang.

Mit der neuen Lohnbuchhaltungsfunktion können Kleinunternehmen nun

auch Löhne bequem online abrechnen: www.bexio.com/lohn



