FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Donnerstag zunächst mit kleineren Aufschlägen gestartet, die Kursgewinne bröckeln aber schon wieder ab. Im Handel ist große Unsicherheit zu spüren, denn die Aktienmärkte werden gleich von mehreren Seiten in die Mangel genommen, unter anderem von der Politik, dem festen Euro und dem Warten auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Der DAX notiert unverändert bei 12.174 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 3.447 nach oben.

Das Politikchaos in Washington weitet sich wieder aus. Die Ratingagentur Fitch hat den USA mit einem Verlust des "AAA"-Ratings gedroht, sollte die Schuldenobergrenze nicht rechtzeitig angehoben werden. Die US-Regierung ist seit Monaten nur noch dank außerordentlicher Haushaltsmaßnahmen handlungsfähig. Diese dürften aber nur noch bis maximal Mitte Oktober den normalen Staatsbetrieb garantieren. Dazu kommt, dass US-Präsident Donald Trump ankündigte, den Bau einer Mauer zu Mexiko durchzuziehen, selbst wenn er zur Finanzierung die Tätigkeit der Regierung einstellen müsse.

Latenter Belastungsfaktor bleibt der Euro. Widersprüchliche EZB-Signale eröffneten Spielraum für den Euro, heißt es bei der Commerzbank. Zum Einen habe sich EZB-Präsident Mario Draghi bei seiner Rede am Mittwoch in Lindau nicht zum Euro geäußert, zum Anderen habe das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung zuletzt offenbart, dass der Rat besorgt bezüglich einer weiteren Euro-Aufwertung sei. Sollte eine Bestätigung durch Draghi in dieser Richtung am Freitag beim Notenbankertreffen in Jackson Hole ausbleiben, wäre das für den Markt ein Zeichen dafür, dass die Toleranzgrenze der EZB bei der Währung noch lange nicht erreicht sei.

Die Äußerungen von Ratsmitglied Ardo Hansson vom Vortag liefen in diese Richtung, so die Commerzbank. Hansson sehe in der aktuellen Eurostärke kein Problem, für ihn seien die Bewegungen bisher "keine große Änderung". Aktuell geht der Euro mit 1,1793 Dollar um. Im Tief hatte er am Mittwoch rund 1,1740 gekostet, ehe er auch mit dem Rückenwind unerwartet guter Konjunkturdaten aus der Eurozone zulegte.

Stahlwerte geben nach

Abwärts geht es mit den Kursen einiger Stahlwerte, nachdem Toyota in Japan erste Senkungen bei den Stahlpreisen durchsetzen konnte. Dort haben die Stahlhersteller der ersten Preiskürzung seit anderthalb Jahren bei Stahlblechen zugestimmt. "Auch wenn die letzte Rally der Rohstoffwerte besonders von Kupferminen getragen wurde, sind das sehr schlechte Nachrichten für die Eisen- und Stahlwerte", sagt ein Händler. Nachdem in Japan Stahlaktien bereits unter Druck gerieten, verlieren Thyssenkrupp 0,9 Prozent, Salzgitter 1,3 Prozent und Arcelormittal 0,3 Prozent.

CRH legen um 3,2 Prozent zu. Im Fokus stehen Zu- und Verkäufe des irischen Baukonzerns. Die Iren verkaufen ihr Amerikageschäft und übernehmen den deutschen Steinbruch Fels. CRH baut damit seine Position im Markt für Baukalk weiter aus. Analysten begrüßen, dass der Verkauf des Amerikageschäfts schnell vonstatten gegangen sei und im Vergleich zum Zukauf in Europa relativ lukrativ sei.

Die Aktie des österreichischen Ölfeld-Ausrüsters Schoeller-Bleckmann reagiert mit Kursaufschlägen von 7,1 Prozent auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen. "Sie haben die Krise der Ölindustrie gut gemeistert", sagt ein Händler. Der Umsatz konnte in der ersten Jahreshälfte um über 54 Prozent gegenüber dem Krisenjahr 2016 gesteigert werden.

Steinhoff-Kurs knickt ein

Kräftig unter Druck stehen die im MDAX notierten Steinhoff nach einem Bericht im Manager-Magazin. Der Kurs bricht in der Spitze um 13 Prozent ein, aktuelle verliert er 9 Prozent. Wie das Magazin berichtet, soll es Ermittlungen wegen Bilanzfälschung gegen den zweitgrößten Möbelhersteller in Europa nach Ikea geben.

Stada steigen unterdessen weiter 2,4 Prozent auf 79,89 Euro. Damit entfernt sich der Kurs immer weiter vom Übernahmepreis von 66,25 Euro. Grund seien Käufe von Trittbrettfahrern, heißt es. Diese würden durch einen Bloomberg-Bericht in die Aktie gelockt. Die Nachrichtenagentur berichtet unter Berufung auf ungenannte Kreise, dass Elliott Management seine Position auch nach der Übernahme weiter aufstocken wolle.

Nach der Vorlage von Geschäftszahlen geht es für Tele Columbus um 1,4 Prozent nach unten. Das operative Ergebnis verfehlte laut den Analysten von Equinet die Erwartungen, der Kundenzuwachs sei aber gut. CTS Eventim geben nach Zahlen um 0,8 Prozent nach. Sie seien unter den Erwartungen geblieben, heißt es. Hugo Boss steigen nach einer Kaufempfehlung um 2,6 Prozent.

