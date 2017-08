Fielmann-Calls mit 97%-Chance bei Kursanstieg auf 74 EUR

Laut einer im Commerzbank-Newsletter "ideas daily" veröffentlichten Analyse könnte die Fielmann-Aktie (ISIN: DE0005772206) unmittelbar vor einem Ausbruch stehen. Hier Auszüge aus der Analyse:

"Die Fielmann-Aktie konnte nach dem zyklischen Tief im März 2003 bei 6,72 EUR einen Aufwärtstrend etablieren. Zuletzt hatte das Papier des Brillenverkäufers im April dieses Jahres seine Anleger mit einem Rekordhoch bei 77,33 EUR erfreut. Dort startete eine bislang dreiwellige Korrekturbewegung, die bis auf ein im Juli gesehenes Tief bei 65,93 EUR zurückführte. Dort meldeten sich die Käufer zurück und schickten den Kurs in bislang ebenfalls drei Wellen nordwärts bis auf in der Spitze 72,86 EUR. Die dort vor zwei Wochen gestartete Konsolidierung ist weiter intakt und kann in eine fallende Keilstruktur eingebunden werden. Aktuell versucht der Wert sich auf der Kreuzunterstützung aus der unteren Keilbegrenzung und der steigenden 20-Tage-Linie zu stabilisieren. Um ein bullishes Anschlusssignal in Richtung 72,86/73,19 EUR zu senden, müsste der Wert nun den Widerstand bei 71,15 EUR dynamisch überwinden. Ein signifikanter Tagesschluss über 73,19 EUR würde deutlicheres Aufwärtspotenzial in Richtung 77,33 EUR generieren. Kurzfristig kritisch wäre ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 69,89-70,39 EUR zu sehen. Dann dürfte der Support bei 68,71/68,88 EUR und eventuell die 200-Tage-Linie bei derzeit 67,85 EUR angesteuert werden. Die Verletzung der letztgenannten Linie würde das mittelfristige Chartbild trüben. Unmittelbar bearish würde es erst unter 65,93 EUR. Dann entstünden signifikante Abwärtsrisiken in Richtung 57,70 EUR. Das Unternehmen wird am 31. August die Halbjahreszahlen vorlegen."

Kann sich die Fielmann-Aktie in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zum Allzeithoch zumindest wieder auf 74 Euro steigern, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 72 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis bei 72 Euro, Bewertungstag 15.12.17, BV 0,1, ISIN: DE000PB4H990, wurde beim Aktienkurs von 70,61 Euro mit 0,24 - 0,26 Euro gehandelt. Wenn sich der Kurs der Fielmann-Aktie im nächsten Monat wieder auf 74 Euro erhöht, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,39 Euro (+50 Prozent) zulegen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,90 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,90 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CV2AVG9, wurde beim Aktienkurs von 70,61 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro taxiert. Steigt der Kurs der Fielmann-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 74 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,61 Euro (+97 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fielmann-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fielmann-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de