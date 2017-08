IT Financial Management Foundation strafft mit kollaborativer Technologie Budgetierungsprozesse, Trendanalysen und Varianzmangement für die hybride IT.



London (ots/PRNewswire) - Apptio, Inc (http://apptio.com/)., das moderne Business Management System für die hybride IT, hat heute eine neue Anwendung herausgebracht, die speziell auf die Bedürfnisse der Finanzfachleute im Bereich IT eingeht. Apptios neue Applikation IT Financial Management Foundation (ITFM Foundation) gibt den Leitern im IT-Finanzwesen ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie ein exaktes, zuverlässiges Budget in Partnerschaft mit IT Betriebsverantwortlichen erstellen und gleichzeitig proaktiv Abweichungen erkennen und managen können. Dies erlaubt den IT-Entscheidungsträgern, informierte Planungsentscheidungen zu treffen, das geschäftliche Risiko einzugrenzen und die Mittel zielgerichteter für das Vorantreiben von Innovationen einzusetzen.



"Wir möchten, dass die Leiter unserer Kostenstellen sich darauf konzentrieren können, unsere Systeme in Betrieb zu halten, und sich nicht durch ineffiziente Budgetierungsprozesse aufhalten lassen müssen", erklärt Robert Winchester, IT Financial Consultant bei First Citizens Bank. "Sie können, wenn sich der Aufwand, das IT-Budget vorzubereiten und alle Positionen abzugleichen, reduziert, mehr Zeit damit verbringen, die tatsächlichen Ausgaben zu analysieren und besser fundierte Entscheidungen für das Geschäft zu treffen. Als größtes Plus hat sich dabei tatsächlich die extra gewonnene Zeit erwiesen, mit der wir jetzt unseren leitenden Führungskräften in der IT helfen können, die Auswirkungen von künftigen Budgetanpassungen besser zu analysieren".



Dank ITFM Foundation können Budgetentscheidungen im IT-Finanzwesen in die Hand der IT Betriebsverantwortlichen gelegt werden, was zu sowohl höherer Genauigkeit als auch gesteigerter Verantwortlichkeit beiträgt. Die IT-Führungskräfte können innerhalb von Minuten Szenarien über mehrere Jahre analysieren und vergleichen und sich dabei auf die Erstellung einer verbesserten Planung fokussieren, statt sich mühselig durch Spreadsheets wühlen zu müssen. Mit kontinuierlichem proaktivem Varianz-Management und rollierender Vorausschau, lassen sich unliebsame Überraschungen im Budget vermeiden, organisatorische Risiken minimieren, neue Chancen erkennen und Herausforderungen rechtzeitig lösen. Im Endeffekt werden die Ressourcen damit gezielt für den größtmöglichen Mehrwert für das Unternehmen eingesetzt.



"Organisationen machen Jahr für Jahr erneut die Erfahrung, dass sie ihre IT-Budgets auf der Basis von bestmöglichen Schätzungen statt auf Grundlage der echten Geschäftsgegebenheiten im IT-Bereich festlegen und verwalten", sagt Ted Kummert, EVP Engineering and Cloud bei Apptio. "Mit Apptio ITFM Foundation können die IT-Finanzverantwortlichen nun leichter Finanzdaten in einen IT-freundlichen Kontext übersetzen, um sicherzustellen, dass die Teams so kosteneffizient wie möglich arbeiten, und gleichzeitig die Zusammenarbeit steigern, Risiken reduzieren und Innovationen fördern. Dies kann zur Einsparung von Millionen von Euro und zur Schaffung von Möglichkeiten zur Finanzierung von Innovationen im gesamten Unternehmen führen".



Nähere Informationen zum praktischen Einsatz von Apptios ITFM Foundation vermittelt das Webinar TBM Workshop Series: ITFM *New* Product Launch (http://info.apptio.com/TBM-Workshop-Series-ITFM-New-P roduct-Launch-webinar-August2017-registration.html), das am Dienstag, 29. August, um 14:00 Uhr (BST) bzw. 15:00 Uhr (CEST) stattfindet.



Informationen zu Apptio



Apptio (NASDAQ: APTI) ist das moderne Business Management System für die hybride IT. Wir transformieren die Art und Weise, wie IT-Abteilungen ihre Geschäftsabläufe gestalten und Entscheidungen treffen. Mit unseren cloudbasierten Applikationen verwalten, planen und optimieren IT-Führungskräfte ihre Technologieinvestition sowohl im eigenen Rechenzentrum als auch in der Cloud. IT-Führungskräfte werden mit Apptio zu strategischen Partnern im Unternehmen, die den Wert der IT-Investitionen demonstrieren, Innovationen beschleunigen und ihre Ausgaben für Technologie auf digitale Innovationen statt auf den reinen Betrieb ausrichten können. Hunderte der weltweit größten Organisationen setzen auf Apptio als das grundlegende Business Management System für ihre hybride IT. Weitere Informationen finden Sie unter www.Apptio.com.



