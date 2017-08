London (ots/PRNewswire) -



Die Collinson Group erhält in den Kategorien Aktualität, Weltweite Abwicklung und Kundenbasis Topnoten im Bericht zu Kundenbindungslösungen (Customer Loyalty Solutions Report).



Die Collinson Group ist weltweit führend in der Beeinflussung des Kundenverhaltens und wurde daher im Bericht The Forrester Wave: Customer Loyalty Solutions für das 3. Quartal 2017 als leistungsstark bewertet. Der Bericht zeigt, wie gut Anbieter von Kundenbindungslösungen die Marketingprofis im Endverbrauchermarkt wirklich beraten.



Das gesamte Kundenbindungsangebot der Collinson Group (ICLP, Collinson Latitude und Welcome Real Time) erhielt die höchstmöglichen Bewertungen in der Kategorie Aktualität. Die Gruppe erhielt außerdem die höchstmöglichen Noten in den Kategorien Weltweite Abwicklung und Kundenbasis, und das liegt unserer Meinung nach an ihrem globalen Kundenportfolio, das vom Einzelhandel über Finanzdienstleistungen, Business-to-Business bis hin zum Reisesektor reicht.



Die Collinson Group war eines der ausgewählten Unternehmen, das von Forrester zur Teilnahme an der Forrester Wave-Bewertung von Kundenbindungslösungen für das 3. Quartal 2017 eingeladen wurde. In dieser Bewertung wurde die Collinson Group als leistungsstarker Performer eingestuft.



Steve Grout, Director of Loyalty für die Collinson Group, meint dazu: "Wir sind hocherfreut, dass uns Forrester in seine neueste Customer Loyalty Solutions Wave-Bewertung aufgenommen hat und dass wir gleich bei unserer ersten Teilnahme als leistungsstark bewertet wurden. Wir sind ausgesprochen stolz auf die Arbeit, die wir für einige der erfolgreichsten Marken der Welt erledigen, und sind begeistert über die hohe Anerkennung für unser globales Bereitstellungsmodell und die Fähigkeit, mit Kunden weltweit standortunabhängig arbeiten zu können. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Forrester, denn wir werden unser Modell weiter verbessern und uns zu einem noch stärkeren Player im Bereich Kundenbindung entwickeln."



Informationen zur Collinson Group



Collinson Group (http://www.collinsongroup.com ) ist weltweit führend in der Beeinflussung von Kundenverhalten und damit der Steigerung von Einnahmen und Werten für ihre Kunden.



Die Gruppe verfügt über eine beispiellose Mischung aus Branchen- und Sektorspezialisten, die in gemeinsamer Arbeit ihren Kunden eine marktführende Produkt- und Serviceerfahrung in vier Kernbereichen liefern: Loyalty (Kundenbindung), Lifestyle Benefits (Lebensstil und Reisen), Insurance (Versicherung) und Assistance (Beistand).



Die Gruppe stellt unübertroffene Erkenntnisse und Beratung in Bezug auf wohlhabende Verbraucher und Vielreisende bereit, und entwickelt und liefert Produkte sowie Dienstleistungen, die Kundendialog, Kundenbindung und Wertschöpfung für Kunden verbessern.



Die Collinson Group verfügt über 30 Jahre Erfahrung an 25 Standorten weltweit, bedient mehr als 800 Kunden in 170 Ländern, beschäftigt 2.000 Mitarbeiter und betreut über 20 Millionen Endkunden. Einige unserer Kunden sind: MasterCard, VISA, Diners, Cathay Pacific, British Airways, Air France KLM und InterContinental Hotels Group.



Die Collinson Group besitzt führende Marken, darunter: Priority Pass, Columbus Direct und ICLP.



