FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re investiert über ihren Vermögensverwalter Meag in US-Windparks. An zwei Windparks in den USA mit einer Gesamtleistung von 460 Megawatt seien Anteile erworben worden, teilte Munich Re mit. Die beiden Windparks liegen im Norden von Texas in einer der windreichsten Regionen der USA. Die Windparks umfassen jeweils 100 General-Electric-Windenergieanlagen. Verkäufer und Betreiber ist Starwood Energy, einer der führenden Infrastrukturinvestoren im US-Energiesektor. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Meag steht für das Vermögensmanagement von Munich Re und Ergo. Insgesamt verwaltet die Meag Kapitalanlagen im Wert von derzeit 252 Milliarden Euro.

August 24, 2017 04:40 ET (08:40 GMT)

