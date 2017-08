Die Anleger üben sich vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in Zurückhaltung. "Der DAX ist weiterhin in einer kurzfristigen Abwärtsbewegung, in einem Abwärtstrend", fasst Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank die aktuelle Lage aus technischer Sicht zusammen. Allerdings sieht die Expertin auch schon kurzfristig eine Stabilisierung beim DAX. Langfristig ist das positive Bild laut von Kerssenbrock ohnehin noch intakt. Die Expertin analysiert den Deutschen Leitindex kurz-, mittel- und langfristig unter charttechnischen Gesichtspunkten. Außerdem erklärt sie, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt.