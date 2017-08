Die Aktie der Lufthansa prallte an der Oberseite des Aufwärtstrends nach unten ab. Es ergibt sich ein doppeltes Hoch. Mit einem Mini Future Short lässt sich auf kurze Sicht mit einer Trend-Chance von 99 Prozent überproportional von einer fallenden Lufthansa-Aktie profitieren. Im Update: Allianz.

Charttechnisch sieht es bei der Aktie der Lufthansa weiter recht passabel aus. Der in diesem Jahr gut gelaufene Wert, seit Jahresanfang ging es um siebzig Prozent nach oben, befindet sich hoch im Aufwärtstrend der aktuell zwischen 18,50 und 21,40 Euro beschrieben werden kann. Innerhalb der Trendbewegung erreichte die Aktie in der letzten und in dieser Woche die Oberseite um 21,10 Euro. Dort fanden sich jedoch vorerst keine neuen Käufer mehr, so dass sich in diesem Bereich ein Widerstand zeigte, der sich bereits im Juli aufgetan hatte, als die Aktie ein Hoch bei 21,23 Euro markierte. Anschließend büßte sie bis zur Unterseite ihres Aufwärtstrends um damals 17,80 Euro an Wert ein. Dieses Szenario kann sich wiederholen, wobei diesmal die untere Begrenzung um 19 Euro ein Ziel darstellen könnte. Auf weitere ...

