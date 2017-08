FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES MENZIES PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS WPP PRICE TARGET TO 1600 (1920) PENCE - 'OUTPERFORM' - DIXONS CARPHONE -32% - SEES PROFIT DOWN BECAUSE OF WEAK UK MOBILE DEMAND - EXANE BNP CUTS EASYJET TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1100 (1250) PENCE - EXANE BNP RAISES IAG PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4193 (4268) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1898 (1995) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WPP PRICE TARGET TO 1850 (2000) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 2740 (2580) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4350 (4400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1750 (1900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1000 (800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 560 (500) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX CUTS WPP PRICE TARGET TO 1800 (2100) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX CUTS WPP PRICE TARGET TO 1800 (2100) PENCE - 'BUY' - PROVIDENT FINANCIAL +4.46% - FURTHER RECOVERY AFTER TUESDAY'S DROP - RBC CAPITAL CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 325 (350) PENCE - 'TOP PICK' - RBC CAPITAL RAISES KAZ MINERALS TARGET TO 740 (670) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ONESAVINGS BANK TARGET TO 470 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - S&P GLOBAL CUTS WPP PRICE TARGET TO 1500 (1880) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS WPP PRICE TARGET TO 2120 (2200) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 485 (450) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 1900 (2050) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2950 (2600) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 560 (520) PENCE - 'BUY' - WPP +0.85% AFTER YESTERDAYS DROP - ANALYSTS LOWERING TARGET PRICES



