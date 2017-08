Original-Research: Bitcoin Group SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Bitcoin Group SE Unternehmen: Bitcoin Group SE ISIN: DE000A1TNV91 Anlass der Studie: Studie Empfehlung: n.a. seit: 24.08.2017 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Biller, CFA Führender Plattformanbieter in Nische mit disruptivem Potenzial Die Bitcoin Group hat sich als Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf innovative Geschäftsmodelle aus den Bereichen Kryptowährungen und Blockchain-Technologien frühzeitig im Markt positioniert. Die dazugehörige Handelsplattform Bitcoin.de genießt als Deutschlands einziger regulierter Marktplatz für die digitale Währung Bitcoin eine monopolartige Marktstellung in der DACH-Region. Der Markt der virtuellen Währungen ist in den letzten Jahren stark gewachsen, sodass inzwischen über 800 verschiedene Kryptowährungen existieren, die global auf mehr als 100 Plattformen gehandelt werden können. Der Bitcoin ist gemessen an der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von rund 46% der wichtigste und älteste Vertreter. Kryptowährungen werden zunehmend als Alternative zu klassischen Geldsystemen angesehen und dienen sowohl zur Abwicklung von Transaktionen als auch als Wertaufbewahrungsmittel. Dementsprechend verzeichnete die Plattform Bitcoin.de im vergangenen Jahr ein rasantes Nutzerwachstum i.H.v. von mehr als 6.200 pro Monat. Zurückzuführen ist dies auf den First-Mover-Advantage der Bitcoin Group im deutschsprachigen Raum. Durch die breite Kundenbasis von inzwischen rund 460.000 Nutzern (MONe) wickelt die Plattform ein umfangreiches Transaktionsvolumen ab und weist damit eine hohe Liquidität auf. Dies ist ein für potenzielle Wettbewerber nur schwer zu replizierender Faktor und stellt damit eine hohe Markteintrittsbarriere dar. Aufgrund des gestiegenen Handelsvolumens auf Bitcoin.de konnte die Bitcoin Group im abgelaufenen Geschäftsjahr ein signifikantes Umsatzwachstum (rund 44% auf 1,13 Mio. Euro) verzeichnen. Ergebnisseitig sind die wesentlichen Aufwandspositionen unterproportional gestiegen, wodurch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells deutlich wird. Trotz der überschaubaren Unternehmenshistorie in dem noch jungen Markt operiert das Unternehmen bereits nahe dem Break-Even. Ausgehend hiervon rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr damit, dass die positive Entwicklung an Dynamik gewinnt. Die zur Jahresmitte gestiegene Volatilität des Bitcoin-Kurses wird sich dabei u.E. positiv auf das Handelsvolumen und damit die Erlöse auswirken. Die kürzlich berichteten H1-Zahlen deuten diese Entwicklung bereits eindrucksvoll an (Umsatz: +128%, EBT: +240%). Darüber hinaus dürfte die noch für H2 geplante Implementierung des Handels mit der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 10 bis 20% p.a. mit sich bringen. Fazit: Die Bitcoin Group-Aktie ist ein Investment in ein bereits etabliertes Geschäftsmodell, das auf einer noch jungen, voraussichtlich disruptiven Technologie basiert. Wenngleich wir aufgrund der geringen Visibilität hinsichtlich der zukünftigen Bedeutung von Kryptowährungen keine quantitative Bewertung mittels eines DCF-Modells vorgenommen haben, werten wir die gegenwärtige Marktstellung der Bitcoin Group als sehr gut. Grundsätzlich dürfte es dem Unternehmen gelingen, am derzeit stark wachsenden Markt der virtuellen Währungen überdurchschnittlich zu partizipieren. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15567.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

