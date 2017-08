Trotz schwacher Vorgaben aus Übersee zeigt sich der DAX am Donnerstag wieder stärker. In den USA hat Präsident Donald Trump mit einem Government-Shutdown gedroht, falls es keine Lösung für die Finanzierung der Grenzmauer zu Mexiko gibt. Vor der wichtigen Jackson-Hole-Konferenz rückt das politische Chaos aber vorerst in den Hintergrund.

