Zürich - Stadel, Weiach, Glattfelden, Eglisau und Bülach sind die Standorte in der Region Nördlich Lägern, welche die Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) ausgewählt hat, um Sondierbohrungen für ein mögliches Atommüll-Tiefenlager durchzuführen. Die Gesuche dafür werden am Donnerstag gestellt.

"Voraussichtlich werden nicht alle Bohrungen durchgeführt", sagte Nagra-Geschäftsleitungsmitglied Maurus Alig am Donnerstag vor den Medien in Stadel. In dieser Gemeinde haben die Verantwortlichen zwei Bohrplätze ausgesucht, in den anderen Gemeinden jeweils einen.

Die Sondierbohrungen erlauben den Geologen, präzise Aussagen über den Aufbau und die Eigenschaften der Gesteinsschichten zu machen. ...

